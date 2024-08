Porträts und Naturaufnahmen Neue Fotogalerie eröffnet in Bad Neuenahr

In der ersten Ausstellung finden die Gäste eine Vielzahl von Porträts, auch von heimischen Künstlern. Aber auch in seinem Bekanntenkreis hat der Fotograf viele schöne Motive gefunden. Bilder, die allesamt in den vergangenen beiden Jahrzehnten entstanden sind. Schmitt ist drucktechnisch so ausgestattet, dass er Bilder bis zum Maß von 150 mal 100 Zentimetern selbst erstellen kann, und das in den unterschiedlichsten Materialien. Einige Werke in der Maximalgröße zieren die Ausstellung. In den als eigentliche Galerie gedachten Räumen im Obergeschoss präsentiert der Fotograf überwiegend Werke im Format 70 mal 100 Zentimeter.