Wiedereröffnung in Walporzheim Neue Heimstatt in altem Schul-Gemäuer

Wie sich die Zeiten doch gleichen! „Der massiv in Bruchstein ausgeführte Bau ist eine Zierde des Dorfes und wird als die schönste Dorfschule des ganzen Kreises Ahrweiler bezeichnet“, war im Jahre 1887 in der „Ahrweiler Zeitung“ über die neue Schule in Walporzheim zu lesen. Heute, nach Nutzung als Vereinstreff und Zerstörung durch die Flut, gibt es ganz ähnliche Nachrichten. Denn mit einer aufwändigen Renovierung und Sanierung wurde der Bau aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft gerettet. Die alte Schule wird wieder mit Leben gefüllt: Und heute berichtet eben der General-Anzeiger.