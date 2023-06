Ahrweilers „begehbares Geschichtsbuch“ Neue Pläne für den bei der Flut zerstörten Ahrtorfriedhof

Neben seiner Hauptaufgabe als Ort des stillen Gedenkens an die Vorfahren ist der Ahrtor-Friedhof in Ahrweiler so etwas wie ein begehbares Geschichtsbuch der Rotweinstadt. Das hat er nicht nur dem Ehrengräber-Rondell zu verdanken, das sich gleich am Haupteingang befindet und in dem zum Beispiel Bürgermeister der einst selbstständigen Stadt Ahrweiler beigesetzt wurden, aber auch Pfarrer, Dechanten des ehemaligen Dekanats Ahrweiler und herausragende Kaufleute. Viele Grabmale auf dem Friedhof geben heute Zeugnis vom jeweiligen Zeitgeschmack seit dem frühen 19. Jahrhundert.