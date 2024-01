Krankenhaus Maria Hilf Bad Neuenahr Neuer Chefarzt ist Experte für künstlichen Gelenkersatz

Auch wissenschaftliche Fragestellungen faszinieren den Mediziner. Er hat mehr als 40 Publikationen und zwei Buchkapitel veröffentlicht, ist Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften und Kommissionen sowie Reviewer für diverse Fachjournale. Sein medizinisches Know-how erwarb Schmolders in einigen der größten Einrichtungen seines Fachgebiets, zuletzt als Oberarzt im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn sowie Senior-Hauptoperateur des dortigen Endoprothetikzentrums. Nun übernimmt er in Bad Neuenahr den Staffelstab von Dr. Auen-Scheiblhofer. An die hervorragende Arbeit seines Vorgängers möchte er anknüpfen und die vorhandenen Kompetenzen um eigene Schwerpunkte ergänzen.