Levana-Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler Darum darf die Förderschule doch an einen neuen Standort

Was wäre gewesen, wenn die Flutkatastrophe an der Ahr vormittags während der Unterrichtszeit passiert wäre? Hätten die Schüler der Levana-Schule rechtzeitig evakuiert werden können? Wohl kaum, denn die Förderschule mit den Schwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung unterrichtet „eine ganz besondere Schülerschaft, die nicht ohne weiteres das Schulgebäude verlassen kann“, weiß Landrätin Cornelia Weigand (parteilos). Eine Analyse der Abteilung ÖPNV/Schülerbeförderung bei der Kreisverwaltung kam zu dem Ergebnis, dass selbst bei einer mehrstündigen Vorwarnzeit eine Evakuierung der Levana-Schule an ihrem jetzigen Standort nicht sicher gewährleistet werden könne. Deshalb empfiehlt der Werksausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement dem Kreistag, die bei der Flukatastrophe schwer beschädigte Förderschule nicht am alten Standort in der St. Pius-Straße in Bachem zu sanieren, sondern einen komplett neuen Ersatzneubau an anderer Stelle zu errichten. Wo genau, das ist nun zu klären.