Neues Buch über die Flutkatastrophe : „Nichts mehr so wie es wAHR!“

Ahrtal Marco Martin hat sein Tagebuch der Flut und der Monate danach veröffentlicht. Auf 140 Seiten schildert er seine persönlichen Erinnerungen an das Jahr nach der Katastrophe.

Jetzt ist das Werk „Nichts mehr so wie es wAHR!“ erschienen. Autor ist Marco Martin aus der Kreisstadt, geschrieben ist es wie ein Tagebuch aus der persönlichen Perspektive des Autors. Martin beschreibt in seinem Buch, wie er die Flutnacht erlebte, denn der in Heimersheim geborene und jetzt in Ahrweiler lebende 44-jährige war mittendrin, als das Wasser kam. Die erzählte Geschichte beginnt bereits einige Wochen vor der Katastrophe und basiert einzig auf den Erinnerungen des Autors, ein Gedächtnisprotokoll also.