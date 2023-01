Patronatsfest in Walporzheim : Normalität bei Wein und Spießbraten

Nach der Flut in Feierlaune: Ortsvorsteher Gregor Sebastian (Mitte) begeht mit Ehrengästen und zahlreichen Gästen nach zweijähriger Pause das Patronasfest in Walporzheim. Foto: AHR-FOTO

Walporzheim Nach zweijähriger Abstinenz ist in Walporzheim wieder Patronatsfest gefeiert worden. Nach der Flutkatastrophe macht sich im kleinen Weinort Aufbruchsstimmung breit.

Zwei Jahre lang hat es in Walporzheim keine Feier des Patronatsfestes gegeben. Nun traf man sich wieder, um die beiden Jahre aufzuarbeiten und in die Zukunft zu schauen. Nicht im Vinetum, sondern im Versorgungszelt kamen nach Messe und Gefallenenehrung mehr als 100 Gäste zusammen. Sie wurden von Ortsvorsteher Gregor Sebastian und dem Ersten Beigeordneten der Kreisstadt, Peter Diewald, auf bevorstehende lange Jahre des Wiederaufbaus mit vielen Provisorien und etlichen Baustellen eingestimmt. Keine sonderlich schöne Perspektive, darum bemühten sich Diewald und Sebastian, das Positive nach Corona und der Flutkatastrophe zu betonen. Schön war schon die Tatsache, dass man wieder zusammenkommen und bei Wein und Spießbraten zu ebenfalls deftiger Blasmusik der Lantershofener Musikfreunde ein paar angenehme und lockere Stunden verleben konnte.

Walporzheims Einwohnerzahl hat sich nach der Flut verringert

Sebastian hob die allmähliche Rückkehr zur Normalität im vergangenen Jahr hervor, erinnerte an Maibaum und Ahrweiler Schützenfest, die wieder aufgebaute Kapelle und daran, dass es wieder ein Weinfest im Ort gab. „Und das erstmals mit durchgehend schönem Wetter.“ Da hatte der Ortsvorsteher die Lacher auf seiner Seite. Schon bald soll zudem wieder Backesbrot gebacken und in der Alten Schule Sport getrieben werden. Nur am Ahrufer müsse man in Sachen Sportanlagen „kleine Brötchen“ backen. Dass die Einwohnerzahl um mehr als 100 auf 535 zurückging, dürfte eine temporäre Entwicklung nach der Flut sein, vermutete Sebastian.