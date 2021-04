Absage am Nürburgring : Nürburgring Classic auf 2022 verschoben

Die Classic-Fahrzeuge müssen noch ein Jahr in der Garage bleiben bis zum Start am Nürburgring 2022. Foto: Martin Gausmann

Nürburgring Freunde der klassischen Rennwagen müssen sich noch ein Jahr gedulden: Die urspünglich für Ende Mai dieses Jahres geplante Veranstaltung Nürburgring Classic wird pandemiebedingt auf 2022 verschoben.

Vorfreude auf 2022

Die Genehmigungsbehörden machten den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. In fast allen Bundesländern sei vor Ende Mai keine Chance zur Erlaubnis und Durchführung von Großveranstaltungen zu erwarten. Zusagen und Erlaubnisbescheide würden – wenn überhaupt – weiterhin nur sehr kurzfristig gegeben. Gespannt wartet die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG auf die Ministerpräsidenten-Konferenz in der nächsten Woche.

Die fehlende Planungssicherheit für Teams, Teilnehmer, Starter und Organisatoren hat aber dazu geführt, dass die Nürburgring Classic ihr Qualitätsversprechen in Gefahr sieht. Das Rennen als ein familienfreundliches Event zu gestalten könnte unter diesen Umständen nicht garantiert werden. Das Programm im kommenden Jahr soll sich aber kaum ändern und die Veranstalter versprechen, alle Grids, Qualifyings, Rennen und Sonderläufe und alle Programme und Serien, die am Nürburgring starten wollen, für das Jahr 2022 deckungsgleich zu übernehmen. Auch die beliebten und – nach eigener Aussage – oft ausgebuchten Gleichmäßigkeitsprüfungen oder auch die Experience-Läufe soll es 2022 wieder in gewohnter Form, zu den bekannten Zeiten und in gewohntem Umfang geben.