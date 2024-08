Regionalmanagement für Kultur Ohne Kunst und Kultur sind die Orte seelenlos

Hilfestellungen für Kulturschaffende, das Stärken des kulturellen Lebens in den örtlichen Gemeinschaften, das Umsetzen von Kulturveranstaltungen – all das gehört zur Arbeitspalette des „Regionalmanagements für Kultur“ im Kreis Ahrweiler, das im Frühjahr seine Arbeit aufgenommen hat. Die von Sozialmanagerin Petra Klein besetzte Stelle wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Die zunächst auf ein Jahr befristete Stelle konzentriert sich auf die Vernetzung und Sichtbarkeit kultureller Akteure aus dem Kreis Ahrweiler sowie die Umsetzung von Kulturprojekten in der Region. „Ohne Kunst und Kultur entstünden allzu schnell seelenlose Städte und Gemeinden“, so Petra Klein. Also gelte es, dem vorzubauen. Angestellt ist die 62-jährige frühere Sinziger Jugendzentrumsleiterin beim Helfer-Stab, einer gemeinnützigen Gesellschaft, die in ihrer Wiederaufbau-, Betreuungs- und Hilfsarbeit nach der Flutkatastrophe die Wichtigkeit von Kunst und Kultur für in Not geratene Menschen besonders hoch einschätzt.