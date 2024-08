Oldtimer-Parade Barockengel, Admiräle und Knutschkugeln in Bad Neuenahr

Chrom und polierter Lack glänzen in der Sonne. Dumpf, einem Grollen gleich, mit hin und wieder auch röhrendem, sattem Klang, sind die Motoren schon von Weitem hörbar: In Bad Neuenahr haben sich die Freunde alter Automobile ein sehenswertes Stelldichein gegeben. Fahrer und Zuschauer wurden zu einer Zeitreise in die Geschichte des Automobils eingeladen.