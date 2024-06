Arabella, Isabella und Isetta glänzen um die Wette Das war das Oldtimer-Picknick im Kurpark Bad Neuenahr

Arabella, Isabella, Isetta, Granada, Carrera, Ghia oder Manta: wenn im Bad Neuenahrer Kurpark Limousinen oder Sportwagen von anno dazumal einrollen, dann ist ein hohes Publikumsinteresse garantiert. Schließlich lösen die in der Regel auf Hochglanz polierten Prachtstücke auf vier Rädern beim Betrachter nostalgische Gefühle aus, manchmal Wehmut oder oft auch ein Schmunzeln. Emotionen waren einmal mehr angesagt, als der 100 Jahre alte Ahr-Automobil-Club (AAC) am Sonntag in den Kurgarten geladen hatte, um fahrende Schätze im Stillstand bewundern zu können. Zum „Oldtimer-Picknick im Park“ waren rund 250 Fahrzeuge aus nah und fern nach Bad Neuenahr gekommen, um interessierte Menschen an ihrem Glanz und ihrer Motorstärke teilhaben zu lassen.