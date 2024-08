Olympioniken aus dem Ahrtal Keine Medaillen, aber ein Platz im Goldenen Buch

Für eine Medaille reichte es dieses Mal nicht, für den Stolz ihres Heimatkreises durchaus. Der Landkreis Ahrweiler ehrte daher seinen beiden Olympiateilnehmerinnen Ricarda Funk und Majtie Kolberg mit einem großen Empfang und dem Eintrag ins Goldene Buch. „Sie haben uns von Paris aus hervorragend in der ganzen Welt vertreten. Wir sind stolz auf Sie“, sagte der Kreisbeigeordnete Horst Gies als Vertreter der im Urlaub weilenden Landrätin. In den alten Sitzungssaal, die „guten Stube“ des Kreishauses, waren neben den geehrten Sportlerinnen deren Familien, Bürgermeister, Beigeordnete sowie zahlreiche Sportfunktionäre und Sponsoren gekommen. Die beiden Olympionikinnen schrieben ihre Namenszüge schwungvoll ins Goldene Buch des Kreises. Dazu gab es Lob von allen Seiten für ihre Leistungen. Mit Ricarda Funk und Majtie Kolberg sei der Name „Kreis Ahrweiler“ auf besonders charmante Art in alle Welt getragen worden.