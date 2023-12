Rangelei in Ahrweiler Opfer nach Schubser bewusstlos

In Ahrweiler soll es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Körperverletzung gekommen sein. Der Mitteilung der Polizei zufolge gab es gegen 2 Uhr morgens eine Rangelei in Höhe der Ahrweiler Feuerwehr. Laut Zeugenaussage wurde der Geschädigte dabei zu Boden geschubst, heißt es im Polizeibericht. Dabei sei er mit dem Kopf aufgeschlagen und habe kurz das Bewusstsein verloren. Eine Personengruppe um den Beschuldigten sei anschließend in Richtung Ahrweiler Altstadt geflüchtet. Eine Person aus der Gruppe soll mit einer roten Jacke bekleidet gewesen sein, so die Polizei. Das Opfer sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, ☎ 02641 97 40.