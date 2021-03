Jubilare prägen Weinkultur des Ahrtals : Paul Gieler und Hubert Pauly feiern Geburtstag

Ahr-Weinbaupräsident Hubert Pauly mit der damaligen Deutschen Weinkönigin Mandy Großgarten aus Dernau im Februar 2011.

Kreis Ahrweiler Paul Gieler, Mitgründer des Gesprächskreises Ahrwein, und Hubert Pauly, Sprachrohr der Ahrwinzer, feiern an diesem Mittwoch runde Geburtstage.



Zwei Persönlichkeiten, die Weinwirtschaft und Weinkultur des Ahrtals seit vielen Jahren prägen, können heute „runde“ Geburtstage feiern: Hubert Pauly aus Dernau und Paul Gieler aus Rech.

Paul Gieler, am 24. März 1946 geboren, absolvierte zwar eine Winzerlehre, entschied sich dann aber für eine Beamtenlaufbahn und war zuletzt Referatsleiter beim Bundesministerium für Bildung und Forschung in Bonn. In Ahrweiler hat sich Gieler als Vorsitzender der Kolpingfamilie einen Namen gemacht – und als Verfasser der Festschrift, die die Vereinigung anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens 2012 he­rausgab. Zudem ist Gieler, der heute 75 Jahre alt wird, Mitglied der St.-Sebastianus-Bürgerschützen und des Film- und Fotoclubs Ahrweiler, der ihn im Januar 2017 für 40-jährige Mitgliedschaft auszeichnete. Große Bekanntheit hat Gieler aber vor allem als Mitgründer und Motor des im Januar 2009 von zwölf Vertretern der Ahr-Weinwirtschaft ins Leben gerufenen Gesprächskreises Ahrwein erworben. Diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, fundierte Informationen für Weinfreunde über den Ahrwein und seine Herstellung sowie seine Wirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden zu vermitteln. Zu weit mehr als 50 Gesprächsabenden hat die Gruppe seit ihrer Gründung eingeladen; und bei etwa der Hälfte dieser Veranstaltungen hieß der Hauptreferent Paul Gieler.

Hubert Pauly, am 24. März 1951 geboren, ist Anfang 2010 als Nachfolger von Ernst Bender zum Präsident des Weinbauverbands Ahr gewählt worden, nachdem er in der Amtsperiode zuvor bereits Benders Stellvertreter gewesen war. Inzwischen ist Paulys zweite fünfjährige Amtsperiode abgelaufen. Wegen Corona und weil es gar nicht so einfach ist, einen Nachfolger zu finden, übt er das Amt des Sprachrohrs der Ahrwinzer auch heute, am Tag seines 70. Geburtstags, noch aus. Als Nachfolger war unter anderen Thomas Monreal im Gespräch, damals Vorstandsmitglied der Dagernova-Winzergenossenschaft. Monreal war bei Paulys Wahl vor elf Jahren als Gegenkandidat angetreten und unterlag. Dem Genossenschaftswesen ist Monreal zwar treu geblieben; als Geschäftsführer der Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel hat er zwischenzeitlich jedoch Branche und Arbeitgeber gewechselt und steht für das Amt des Ahr-Weinbaupräsidenten nicht mehr zur Verfügung.

Paul Gieler beim Treff des Gesprächskreises Ahrwein im Oktober 2019.

