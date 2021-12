Benefizkonzert für 450 Kreisstädter : Paveier verbreiten Weihnachtsstimmung

Bad Neuenahr Die Band „Paveier“ sorgt mit Verstärkung für Feststimmung im Bad Neuenahrer Kurpark. Für Frontmann Sven Welter und sein Team ist der Auftritt eine Herzensangelegenheit. Flutopfer kommen kostenlos in Genuss des Bühnenprogramms.

Kölner Band bringt Verstärkung mit

Kein alltägliches Programm

So richtig karnevalistisch wurde es dann spätestens mit dem Auftritt des „Sitzungspräsidenten“ Volker Weininger, der in seiner Paraderolle vom dienstäglichen Kegeln mit seinem Drei-Personen-Kegelclub berichtete und dabei in seiner typischen Art vom ausufernden Alkoholgenuss erzählte. Der ging soweit, dass Kegelbruder Hermann anschließend am Zaun stand, um mit einem Büschel Gras in der Hand einen Rasenroboter anzulocken. „Und der kam auch noch“, sorgte Weininger für großes Gelächter im Publikum, dass an diesem Abend einfach mal vom Alltag in der von der Flut so gezeichneten Stadt Abstand nehmen sollte. Das schafften die „Paveier und Freunde“ mit ihrem fast dreistündigen Weihnachtsprogramm, dass seit Jahren zu den besten vorweihnachtlichen Abenden der „Kölschen Weihnacht“ zählt, auf jeden Fall.