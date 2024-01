Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler Der neue Pfarrer setzt auf Teamarbeit

Drei Priester am Altar, volle Reihen, festliche Atmosphäre und immer wieder Applaus. Es war eine besondere heilige Messe in der Bad Neuenahrer Rosenkranzkirche. Auch wenn diese noch deutlich von den Folgen der Flut gezeichnet ist – blanker Boden, abgeschlagener Putz, mit Folie verhüllte Säulen, Kanzel und Altäre und Absperrband an den Seiten – sangen viele Gemeindemitgliedern wohl von Herzen „Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket“. Der Grund: Peter Strauch wurde als Pfarrer und gemeinsam mit Jörg Meyrer als Moderator in die Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler eingeführt.