Dechant Jörg Meyrer : Pfarrer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler wählt den Bundespräsidenten

Bad Neuenahr-Ahrweiler Pfarrer Jörg Meyrer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler reist im Februar nach Berlin und wählt dort den Bundespräsidenten. „Für mich ist es eine große Ehre“, sagt Meyrer, der Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier vor wenigen Monaten in Ahrweiler traf.

Dechant Jörg Meyrer, Pfarrer der gerade gegründeten neuen katholischen Pfarrgemeinde Bad Neuenahr-Ahrweiler, wird am Sonntag, 13. Februar, Mitglied der Bundesversammlung sein und den Bundespräsidenten mitwählen. Aufgeregt sei er nicht, sagt der Geistliche im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Er sei aber überrascht gewesen, einen Anruf zu bekommen, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er gebeten werde, sich an der in aller Regel Bundes- und Landespolitikern vorbehaltenen Wahl zu beteiligen: „Ich war völlig geplättet.“ Vorgeschlagen hatte ihn die Landtagsfraktion der CDU in Rheinland-Pfalz. „Ich bin jetzt sehr gespannt und freue mich darauf, mal ein bisschen in diese Welt der Politik hineinschnuppern zu dürfen“, so der 62-jährige Kirchenvertreter.