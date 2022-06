Fest der Jungschützen : Philip Metzger ist König der Aloisiusjugend in Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Schützen der Aloisusjugend haben in der Flut fast ihre gesamte Ausstattung verloren. Dass sie nun trotzdem ein Schützenfest veranstalten konnten, verdanken sie zahlreichen Spendern.

Nun haben auch die jüngsten Ahrweiler Schützen eine neue Majestät. Am Samstagmittag holte der 15-jährige Philip Metzger des Königsvogel der Aloisiusjugend mit einem gezielten Schuss von der Stange und durfte sich im Kreise seiner Kameraden feiern lassen. Auf dem Schulhof der Ahrweiler Grundschule freuten sich mit dem neuen König einige Hundert interessierte Zuschauer, beim anschließenden traditionellen Einzug durchs Ahrtor in die Ahrweiler Altstadt brandete erneut lauter Jubel auf.

Nach der Flut blieb nur der Tresor

Der mehr als 200 Jahre alten und trotzdem jüngsten Ahrweiler Schützengesellschaft war in der Flutnacht beinahe das gesamte Inventar abhandengekommen: Uniformen, Instrumente, Fahnen, alles war im Keller der Aloisius-Grundschule eingelagert. Und beinahe alles wurde von dort aus weggespült und ward nicht mehr gesehen. Nur den Tresor nahm die Flut nicht mit. So blieb der Aloisiusjugend wenigstens ihr wertvolles Schützensilber erhalten, das der scheidende König Ben Mombauer zu seinem Abschied um ein weiteres Königsschild ergänzte.

Letztendlich war die Flut auch das beherrschende Thema beim Festkommers am Freitagabend. In Schumachers Bistro trat kaum ein Redner aus Gesellschaft oder Schützenwesen ans Mikrofon, der nicht über die Geschehnisse vom vergangenen Sommer und deren Folgen für die Ahrweiler Schützengesellschaften sprach. Die hatten gemeinsam vor allem im Haus der Schützen schwere Schäden erlitten. Dass aber einer Gesellschaft das gesamte Hab und Gut fortgeschwommen war, war einzigartig.

Wegen langer Lieferzeiten der weiteren Ausstattung rief man kurzerhand eine Infanterie ins Leben

Neue Uniformen und neue Instrumente hatten die jüngsten Ahrweiler Schützen allerdings bereits angeschafft. Damit zogen sie schon ab dem Nachmittag auf, natürlich gestalteten sie auch den Festkommers musikalisch mit. Zudem freute sich der Vorstand, dass es in den letzten Wochen unheimlich viel Zulauf für den Verein gab. Mehr als 50 aktive Aloisiusjungen zählt die Gesellschaft in diesem Jahr. Bei aller Freude sorgte das große Interesse aber auch für Stirnrunzeln, denn die Ausstattung der Jungschützen ist an lange Lieferzeiten geknüpft. Da galt es, zu improvisieren. „Nur Kappen und Holzgewehre waren schnell zu bekommen, und so haben wir die Aloisiusjugend kurzerhand um eine Infanterie ergänzt“, so Terporten. In Ahrweiler werden diese Jungs „Mösche“ genannt. Eine entsprechende Abteilung gab es bislang nur bei den Junggesellen-Schützen.