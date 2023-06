Dachstuhlbrand in Ahrweiler Photovoltaikanlage könnte Brandursache sein

Ahrweiler · Ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses stand am Montagmittag in der Schillerstraße in Ahrweiler in Flammen. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

12.06.2023, 17:00 Uhr

Einsatzkräfte löschten am Montagmittag einen Dachstuhl in der Schillerstraße. Foto: AHR-FOTO





Von Thomas Weber und Niklas Schröder