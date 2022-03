Ausrichtung für 2030 geplant : Bürgermeister hoffen auf Landesgartenschau im Ahrtal

Kreis Ahrweiler Mehrere Kommunen im Ahrtal wollen 2030 die Landesgartenschau ausrichten. Die Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig hoffen auf einen Lichtblick für die von der Flut betroffene Region.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und vermutlich auch die zu den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr an der Ahr liegenden Orte wollen gemeinsam eine Landesgartenschau im Jahr 2030 ausrichten. Dies teilten der Bürgermeister der Kreisstadt, Guido Orthen, sowie Andreas Geron für die Stadt Sinzig mit. Gespräche mit den Kommunalvertretern an der Mittelahr seien bislang vielversprechend gewesen, sodass in acht Jahren eine große Schau präsentiert werden könne, die sich von der Landesgrenze bis hin zur Ahrmündung erstrecke.

Landesregierung entscheidet über Landesgartenschau

Neueröffnung in Bad Neuenahr : Neues Inklusionshotel „Zum Weinberg“ ist ein Hoffnungsschimmer im Ahrtal In Bad Neuenahr ist das Inklusionshotel „Zum Weinberg“ eröffnet worden. Eigentlich war es als Leuchtturmprojekt für die Landesgartenschau gedacht.

Im Jahr 2030 : Flutgeschädigtes Ahrtal will Landesgartenschau ausrichten Der Plan einer Blumenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist der Flut zum Opfer gefallen. Nun ist das gesamte Ahrtal dafür im Gespräch. Schon vorher soll dort der Tourismus wieder angekurbelt werden.

Bürgermeister hat eine „Dauergartenschau“ im Blick

„Wir sind bereits seit einiger Zeit mit unserer Nachbarstadt Sinzig in Kontakt“, sagte Guido Orthen. Die Solidarität der Menschen untereinander sei stark gewachsen, die Kommunen seien eng zusammengerückt. Dies seien Voraussetzungen für eine gemeinsame erfolgreiche Landesgartenschau 2030. Bis dahin solle die „Transformation der Kreisstadt abgeschlossen sein“, so der Bürgermeister.

Nicht nur die größte Stadt an der Ahr soll wieder bunt werden, auch „die am blauen Band des Flusses gelegenen Kommunen“. Zwar gebe es dort noch keine abschließende Meinungsbildung, doch man habe sich „sehr offen für unsere Idee gezeigt“, unterstrich Orthen. Und Geron ergänzte: „Die Veranstaltungsorte sollen wie bei einer Perlenkette aneinandergereiht werden.“ Dabei soll aufgezeigt werden, wie ein Mittelgebirgsfluss und seine Uferlandschaften ökologisch hochwertig neugestaltet worden seien. „Das wird quasi eine Dauergartenschau“, meinte Orthen.

Aufwendige Bauten sind für die Landesgartenschau nicht geplant

Ein eigenes Bewerbungskonzept habe man nicht in petto, erklärten die beiden Bürgermeister. „Wir wollen jetzt erst einmal unsere Idee in den Mainzer Ministerien platzieren“, sagte Orthen. „Nicht jede Blumenzwiebel kann jetzt schon geplant werden.“ Vielmehr gehe es auch darum, aufzuzeigen, wie der Mensch flutangepasst am Fluss baue und lebe. Eine gemeinsam veranstaltete und getragene Landesgartenschau 2030 könne ein „Zeichen der Hoffnung“ sein und schaffe ein Mehr an Lebensqualität für die Menschen in dieser geschundenen Region. Orthen: „Wir wollen wieder aufblühen.“