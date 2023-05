Wiederaufbau in Bad Neuenahr Warum die Pläne für die neuen Ahr-Thermen in Gefahr sind

Grund: Für den Neubau der Therme an einer anderen Stelle werde nur der Zeitwert der Therme vor der Flut erstattet. Zu diesem Zweck lässt man derzeit ein Gutachten erstellen. „Unsere Bäder und unsere Therme sind für uns als Stadt und Heilbad von großer Bedeutung. Das Twin ist für Vereine, Schulen und Freizeitgestaltung, nicht zuletzt zum Schwimmenlernen für die Bewohner im Landkreis unentbehrlich. Die Therme ist auf der anderen Seite für den Tourismus- und Kurstandort essentiell. Daher haben beide Bäder in der weiteren Bearbeitung hohe Priorität“, sagte Orthen gegenüber dem GA. Den beiden Bädern werden nicht nur in der Kreisstadt besondere Bedeutung beigemessen: Im gesamten Landkreis gibt es derzeit nicht ein einziges Hallenbad, in dem Schul- oder Vereinsschwimmen stattfinden könnte. Die Römer-Thermen in Bad Breisig befinden sich – wie berichtet – in der Generalsanierung und stehen für Monate nicht zur Verfügung.