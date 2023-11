Platz an der Linde in Bad Neuenahr Auf Knopfdruck sprudelt Wasser aus dem Brunnen

Schnellwüchsige Platanen sind es, die am „Platz an der Linde“ – dem zentralen Punkt in der Bad Neuenahrer Fußgängerzone – dominieren. Eine Linde indes sucht man vergebens. Der jetzige Baumbestand gehört zu einem provisorischen Mini-Park, der erst nach der Flutkatastrophe geschaffen worden ist. Die zuvor gepflasterte und nur karg bepflanzte Fläche war in der Flutnacht stark zerstört worden. Die Pflastersteine wurden weggeschwemmt, Autos, Anhänger, Laternen oder Bänke an die vorhandene Bebauung an der Ostseite des Platzes gedrückt und türmten sich dort auf. Die gesamte Fläche glich einem großen Trümmerhaufen, der kaum mehr begehbar war. Alle am Platz oder in seiner Nähe gelegenen Geschäfte mit ihren Schaufenstern standen bis zur Decke unter Wasser und wurden völlig zerstört. Die Ahr hatte verheerende Spuren in der Innenstadt hinterlassen.