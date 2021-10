Sechs Episoden : Podcast-Special beleuchtet „Die Flut - 100 Tage danach“

Special Bonn In einem Podcast-Special mit sechs Episoden beleuchtet der Bonner General-Anzeiger die Flutkatastrophe, ihre Folgen und die Lehren daraus. Am 22. Oktober 2021 erscheint die erste Episode „Die Nacht“.

Die Opfer der Flut sind das Thema von Episode 2, die am 5. November erscheint. Hans-Peter Fuß, Leiter der Redaktion Vorgebirge, ist in Swisttal-Heimerzheim persönlich stark betroffen von der Katastrophe und gibt Einblicke in die akute Notsituation und in die bis heute anhaltenden Sorgen, Nöte, Pflichten und Fragen. Reporterin Raphaela Sabel hat Betroffene und Experten interviewt. Es berichten Hinterbliebene, Menschen, die ihre Häuser verloren haben, die sich auf Dächer und auf Bäume retten mussten. Episode 3 (19. November) mit Jörg Manhold, Ressortleiter Region, und Reporter Stephan Stegmann dreht sich um die Helferinnen und Helfer im Flutgebiet. In Folge 4 (3. Dezember) geht es mit Angelika Engel, Leitung Servicedesk, und Sylvia Binner, Head of Editorial Development und Mitglied der Chefredaktion, um die Spenderinnen und Spender und die Sonderaktion des GA-Weihnachtslichts, mit der eine Rekordsumme für die Flutopfer erreicht werden konnte. Episode 5 (17. Dezember) beschäftigt sich mit der Rolle der Medien. Sebastian Fink, Leiter Digital-Desk, und Online-Redakteurin Sandra Liermann geben einen Einblick, wie die Redaktion im Krisenfall arbeitet, wie Gerüchte verifiziert und Fake News enttarnt werden. Und die letzte Folge am 31. Dezember resümiert, welche Fehler in der Flutnacht gemacht wurden und wagt einen Blick in die Zukunft: Welche Lehren können gezogen werden? Wie läuft der Wiederaufbau? Was sind Lichtblicke, die Hoffnung machen?