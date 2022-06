Präventionskampagne an der Ahr : Polizei will Schüler mit Comic-Helden über Mobbing aufklären

Patrick Puth (links) von der Polizei Mayen begrüßt die Superhelden Thor und Ant-Man auf der Bühne in der Landskroner Festhalle. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Polizei will Grundschüler an der Ahr über Mobbing und Gewalt aufklären und sie auf Gefahren im Internet aufmerksam machen. Deshalb war sie jetzt in Heimersheim mit der Präventionskampagne „Comic-Helden treffen echte Helden“ zu Gast. Die Beamten hatten aber auch noch ein anderes Anliegen.

Captain Marvel, Ant-Man und Thor: Sie alle stehen in den Startlöchern, um die Kinder der dritten und vierten Klassen der Grundschulen Dernau und Heimersheim zu begrüßen. Die sogenannten Live-Act-Figuren der Firma Stark Entertainment sind dabei der Einladung der Polizeidirektion Koblenz-Mayen gefolgt, die zu einem speziellen Aufklärungs- und Präventionstag unter anderem gegen Gewalt und Mobbing in die Landskroner Festhalle in Heimersheim geladen hat.

Frei nach dem Motto „Ihr seid alle Superhelden“ wollen die Polizeibeamten der Dienststelle Prävention die rund 150 Kinder zu mehr Selbstbewusstsein und schließlich Selbstschutz ermutigen. Thorsten Runkel, der Leiter der Polizei-Dienststelle Mayen, sagt: „Wir investieren lieber in Prävention als in Strafverfolgung.“ Begleitet wird er vom Polizeiteam rund um Patrick Puth, der jeden Tag mit seinen Kollegen in Klassen unterwegs ist und Workshops zu den fünf Themenfeldern Gewalt, Mobbing/Cybermobbing, Zivilcourage, Migration/Integration und Sexualdelikte anbietet.

Aktion soll den Kindern im Flutgebiet Freude machen

Dass heute der Polizeichef persönlich dabei ist, hängt auch damit zusammen, dass die Aktion mit den Superhelden, die so bereits einmal in Vallendar stattgefunden hat, gerade den zweiten Platz beim Präventionspreis des Landes Rheinland-Pfalz belegt hat. „Das können wir natürlich nicht überall in diesem Umfang anbieten“, erklärt Polizist Puth. „Aber für die Kinder im Ahrtal haben wir gemeinsam mit der Stadt Bad Neuenahr noch einmal gerne Geld in die Hand genommen und die Superhelden zu uns bestellt.“ So gehe es am heutigen Tage auch gar nicht so sehr um den pädagogischen Ansatz der Aktion, sondern vor allem darum, „den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Puth. Er selbst zeigt sich ganz gerührt von den Bildern der Kinder aus dem vorgeschalteten Malwettbewerb: „Sie sollten ihre Helden zeichnen, und das waren nicht etwa die Comicfiguren, sondern Bilder von ihren Papas, die sie in der Flut vom Dach gerettet haben, oder von DLRG-Kräften oder freiwilligen Helfern.“

Das mit dem Lächeln auf den Kindergesichtern hat in jedem Fall geklappt. Rebecca aus der 4a der Grundschule Heimersheim ist jedenfalls „schon ein bisschen aufgeregt“, bevor es losgeht, die Musik aus den Boxen dröhnt und die Superhelden noch ein bisschen auf sich warten lassen. Als dann klar ist, dass ihre Klasse den Morgen mit Superheld Spiderman verbringen wird und dieser die Bühne in voller Montur betritt, jubeln die Kinder laut vor Freude. Klassenlehrer Daniel Schmitz bestätigt: „Die Kinder freuen sich total.“

Was genau sie in ihren Klassenzimmern dann mit den Polizisten und Superhelden erarbeiten, präsentieren sie am Mittag bei einer erneuten Zusammenkunft. Patrick Puth erklärt: „In Rollenspielen machen wir den Kindern klar, dass sie selbst Verantwortung übernehmen können.“ So üben sie beispielsweise, wie sie am besten darauf antworten, wenn ein Fremder am Telefon nach der Mama verlangt. „Ein Nein ist ein Nein“, ergänzt Puth. „Und starke Kinder, das zeigt die Forschung, sind weniger anfällig dafür, Opfer einer Gewalttat zu werden.“