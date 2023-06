Positiver Wirtschaftstrend im Kreis Ahrweiler „Fast täglich kommen neue Hotels und Gaststätten hinzu“

Trotz Pandemie und Flutkatastrophe: „Der Kreis Ahrweiler bleibt ein hochattraktiver Wirtschaftsstandort.“ Davon zeigte sich Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) beim Wirtschaftsforum der Industrie- und Handelskammer überzeugt. Die Akteure des Wirtschaftslebens im Ahrtal waren in Ahrweiler zusammengekommen, um sich auszutauschen, die vorhandenen Netzwerke auszubauen und zu stärken und sich zu informieren. Energieversorgung, Tourismusstrategie, Innenstadtentwicklung, Fachkräftegewinnung oder auch allgemeine Fragen der Wirtschaftsförderung: all das wurde in Workshops diskutiert.