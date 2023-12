Teurer Weihnachtsmarkt in Ahrweiler Preise kennen nur eine Richtung – nach oben

Auch eine Sonderöffnung am Nikolaustag, wie vor der Pandemie, wird es in diesem Jahr noch nicht geben. Gleiches gilt für den einst so vollen „langen Weihnachtsmarkt“ am Vorabend des dritten Advents. Auch auf diesen müssen die Besucher in diesem Jahr noch verzichten. Denn auch der Weihnachtsmarkt in der historischen Ahrweiler Altstadt befindet sich im Wiederaufbau. Nicht zuletzt, weil die Marktbuden des einstigen Vermieters in der Flutnacht alle vernichtet wurden und erst im vergangenen Jahr ein Anbieter neue Holzbuden aufstellen konnte. Nicht so viele, wie in den Jahren vor Corona, als der Weihnachtsmarkt neben dem Marktplatz auch rund um den Blankartshof stattfand und ein Rundweg wahre Massen an Besuchern lenken musste. Damals kamen an jedem Wochenende Dutzende von Busladungen an Weihnachtsmarkt-Fans angefahren, die Altstadt mitsamt Kneipen und Restaurants kam immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen.