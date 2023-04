Prozess am Landgericht Koblenz Mithäftling belastet den Angeklagten nach Messerangriff in Remagen

Wie bereits zwei Zeuginnen, die am ersten Verhandlungstag ausgesagt hatten, wollte er sich zunächst an nichts mehr erinnern. Nach geduldigem Zureden des Kammervorsitzenden, erklärte der Zeuge schließlich vor Gericht: Der 30-Jährige habe Probleme mit seiner Ex-Freundin gehabt. Um einen zurückliegenden Streit „auszuräumen“, hätten sich der Angeklagte, das spätere Opfer der Messerattacke, dessen Kumpel, der wenig später ebenfalls verletzt wurde und zwei Frauen an der Fähre in Kripp verabredet. Getroffen habe man sich schließlich aber an der Quellenstraße, da man sich an der Fähre wohl verpasst hatte.