DRK stellt Beratungscenter für Flutbetroffene vor : Psychosoziale Betreuung wird immer wichtiger

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der DRK-Kreisverband Ahrweiler hat am Donnerstag sein neues Service- und Beratungscenter für die Menschen der Krisenregion vorgestellt. Hilfe und Miteinander stehen in dem aus Spenden finanzierten Containerdorf im Mittelpunkt.

Der erste Schock über die Flutkatastrophe im Ahrtal mit 133 Toten und Hunderten Verletzten ist vorüber. Nun kommen die Menschen allmählich ein wenig zur Ruhe – und zum Nachdenken. Mit den aufkommenden langen Winternächten und der aktuellen Situation wird die psychosoziale Beratung mehr und mehr eine gewichtige Rolle spielen. Ein solches Angebot mit psychologischem Fachpersonal und mit Sozialpädagogen wird es bis spätestens Ende Oktober beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bad Neuenahr-Ahrweiler geben.

Die Betreuung ist nur ein Schwerpunkt der Arbeit des „DRK-Beratungs- und Servicecenters Ahr“, das die Spitze des DRK-Kreisverbands am Donnerstag vorstellte. Das Center wird nach und nach auf dem städtischen Parkplatz schräg gegenüber der Kreisgeschäftsstelle an der Ringener Straße entstehen.

Hier ist jetzt schon ein Infopoint vorhanden – inklusive Waschsalon mit Waschmaschinen und Trockner im Dauerbetrieb. Hier kommt man aber auch ins Gespräch, was laut Kreisverbands-Präsident Achim Haag mindestens genauso wichtig ist. Im Beratungscenter entsteht ein Anlaufpunkt für alle, die Hilfe beim Ausfüllen der Anträge auf Wiederaufbaugelder benötigen.

„Die Anträge wird es schon bald nicht nur digital, sondern auch als Ausdruck geben“, versprach Kreisbeigeordneter Horst Gies, der das Center am Donnerstag ebenfalls besuchte. In dem kleinen Containerdorf wird es eine Begegnungsstätte vorwiegend für vulnerable Gruppen wie ältere und alleinstehende Menschen geben. Hier soll man sich auf eine Tasse Kaffee treffen können, das Miteinander steht im Vordergrund. Kinder dürfen sich in der Spielecke vergnügen während ihre Eltern Anträge ausfüllen oder auf die Wäsche warten.