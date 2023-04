Ministerpräsidentin Dreyer besucht Flutgebiet Radiologie-Praxis eröffnet im früheren Bad Neuenahrer Casino

Gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) verschaffte sich Dreyer im Kurviertel einen Überblick. Dann zog der Tross weiter nach Walporzheim, wo Brogsitter das traditionsreiche Restaurant Sanct Peter in unmittelbarer Ahr-Nähe betreibt. Auch dieses historische Gebäude musste kernsaniert und in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden restauriert werden. „Von 1246 bis 1805 war das heutige Nobel-Restaurant Hof- und Weingut des Kölner Domstifts, genannt ‘Perle des Domschatzes’, da die Domherren zu Köln vorzüglichen Wein aus den berühmten Lagen des Gutes so sehr schätzten“, heißt es in der Chronik des Hauses. Heute besitzt die seit über 400 Jahren in Deutschland Weinbau betreibende Winzerfamilie Brogsitter das Weingut und das vielfach ausgezeichnete und mit Sternen versehene Gasthaus, das zu den 100 besten Restaurants Deutschlands zählt. Das mit riesigem Aufwand wiederhergestellte Haus mit seinem reibungslos funktionierenden Qualitätsbetrieb und seinem stilvollen Interieur hinterließ Eindruck beim Besuch aus Mainz.