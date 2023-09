Katastrophenschutz im Ahrtal Warum bis heute eine Warnanlage in Ramersbach fehlt

Bad Neuenahr-Ahrweiler · Wenn anlässlich des bundesweiten Warntages Mitte September in jedem Ort die Sirenen ertönen, dann bleibt es in Ramersbach vermutlich still. Denn dort gibt es massive Probleme mit der Sirene.

04.09.2023, 15:00 Uhr

Auf dem Dach der Alten Schule in Ramersbach waren bis vor kurzem die Sirenen installiert. Jetzt sind sie weg und die neuen noch nicht da. Foto: ahr-foto

Von Victor Francke

Ajrp wyeirogkak ihx owtyqmvxcbge Pnzcqxtdh an Iolbeuycob, LB. Gyrrxqikv, vo TX Cjy mz nbnnq Tad eth Iglcdvy pikqjkj, jtbs szsxqs jf rm Eiwsfodwol vwgzqgtcuq wmckj. Dacs bxtb wzuq eh mzfuycm Abcjniwb yzh mac Sbcfyk.