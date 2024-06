Bemerkenswerte Architektur Was dieses Wohnhaus in Ramersbach so besonders macht

„Man lebt so wie man wohnt – man wohnt so, wie man lebt“, heißt es sprichwörtlich. Edeltraud Botzum und Jörg Bersch haben sich vor einigen Jahren im Bad Neuenahr-Ahrweiler Höhenort Ramersbach niedergelassen – in einem Haus, das in einer bemerkenswerten Architektur gestaltet ist, mitten im Grünen liegt, eine Innenraumgestaltung vorweist, die außergewöhnlich ist, wie auch über einen Außenbereich verfügt, der in seiner Einmaligkeit unvergleichbar erscheint. Geplant hat das Gebäude der Bad Neuenahrer Architekt Armin Schmitz. Am letzten Juniwochenende findet der diesjährige „Tag der Architektur“ statt, an dem bundesweit die besten architektonischen Projekte des Jahres vorgestellt werden. Auch in Rheinland-Pfalz bietet dieses Wochenende am 29. und 30. Juni die Möglichkeit, Engagement und Professionalität von Planern und Bauleuten hautnah erleben zu können. Das Wohnhaus der Eheleute Botzum-Bersch in Ramersbach ist auch dabei. Das mit markanter Fassade versehene Gebäude am Rande eines kleinen Neubaugebietes gilt als ein besonderes bauliches Highlight und als gelungenes Beispiel für eine vorbildliche Verbindung von Architektur und Lebensqualität.