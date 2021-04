Fünf Monate Freiheitsentzug auf Bewährung : Polizei lieferte sich in Adenau Rennen mit Raser

Ahrweiler Eine wilde Verfolgungsfahrt lieferte sich ein 23-Jähriger aus Herschbroich im vergangenen Sommer mit der Polizei. Am Donnerstag musste er sich vor dem Amtsgericht in Ahrweiler verantworten.

„Es war die schlimmste Verfolgungsfahrt in meiner bisherigen Laufbahn“, fasste ein als Zeuge geladener 44-jähriger Polizeibeamter der Inspektion Adenau vor dem Ahrweiler Amtsgericht zusammen. Er erinnerte sich genau an den Vorfall am Abend des 3. Juli 2020, als in Adenau eine Streife der Polizei einen BMW mit englischen Kennzeichen überprüfen wollte.