Gerald Charlier geht in Ruhestand : Realschule in Ahrweiler verabschiedet Schulleiter

Ralf Groß (links) von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz lobte Gerald Charlier bei der Verabschiedung als Schulleiter. Foto: privat

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der langjährige Leiter der Realschule Calvarienberg in Ahrweiler, Gerald Charlier, geht in den Ruhestand. Bei der Abschiedsfeier gab es neben Dank auch viel Musik.



Große Reden hatte er sich nicht gewünscht. Weil sie für ihn immer einen hohen Stellenwert hatte, „sprach“ stattdessen die Musik bei der Abschiedsfeier von Gerald Charlier. Der bisherige Leiter der Realschule Calvarienberg in Ahrweiler geht in den Ruhestand.

Charlier selbst begrüßte in der Schulsporthalle mit wenigen Worten die Ehrengäste und alle Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium und übergab dann das Mikrofon zur weiteren Moderation an Konrektor Christian Bernard. Das Kollegium dankte seinem Chef mit einem filmischen Beitrag über Stationen seines Schullebens: Als Lehrer für Musik und katholische Religion begann er 1984 in Eschweiler. Nach Lehramtseinsätzen in München und Lüdenscheid und einer dreijährigen Tätigkeit beim Deutschen Musikrat unterrichtete der Sohn eines Organisten und Chorleiters 17 Jahre lang an der Realschule Remagen, wo er auch als Konrektor tätig war. Seit seinem Wechsel nach Ahrweiler 2010 leitete der beliebte Pädagoge die Realschule Calvarienberg.

Sportfachschaft studiert Flashmob ein

Unermüdlichen Einsatz und eine gute Zusammenarbeit bescheinigte ihm Thomas Deuster vom Kuratorium der Schulstiftung Calvarienberg, und Ralf Groß von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz attestierte ihm unter anderem ein umfassendes Berufsverständnis.

Die Schüler hatten sich für „ihren Herrn Charlier“ neben Worten und guten Wünschen der Neuntklässlerinnen Marie Kohzer und Giulina Micheloni und einem geschenkten Bild etwas Besonderes einfallen lassen. Sie überraschten mit einem Flashmob, den die Sportfachschaft mit allen Klassen und Kollegen einstudiert hatte. Zum Song „This is me“ aus dem Film „Greatest Showman“ tanzten erst nur die Lehrerinnen Hanna Schmitt und Angela Hoerster auf der Bühne. Nacheinander fielen die anderen Lehrerinnen, die Lehrer sowie schließlich die Schüler mit ein, und die Menge in der Halle geriet immer mehr in Bewegung.

Die Nachfolge ist noch nicht geklärt

Eine weitere spezielle Überraschung bereitete Charlier eine große Gruppe ehemaliger Schülerinnen und Mitglieder der Musical-AG. Unter Leitung von Christian Bernard und Stefanie Zepp-Axler und Mitwirkung von Dominik Löbens am Klavier präsentierten sie Stücke aus den Musicals, die der leidenschaftliche Musiker Gerald Charlier jedes Jahr mit Schülern auf die Beine gestellt hatte. „Zirkus furioso“ und „Im Riff geht‘s rund“ ließen grüßen. Dafür hatten die Akteure wochenlang abends heimlich geprobt und einige weite Anfahrtswege zurückgelegt.