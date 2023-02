Angebot in Ahrweiler : Einstiger Regierungsbunker startet längere Tunnel-Führungen

Marienthal Das Museum im ehemaligen Regierungsbunker in Ahrweiler erweitert sein Angebot: An diesem Wochenende starten die ersten längeren Tunnelführungen. Zudem ist noch mehr geplant.

Das Museum des einstigen Bunkers der Bundesregierung im Ahrtal bietet an diesem Wochenende erstmals längere Tunnelführungen an. „Wir werden am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Februar, mit Taschenlampen nochmals 200 Meter tiefer reingehen und auch Seitengänge besichtigen“, sagte Jörg Diester, Autor mehrerer Bücher über den früheren Regierungsbunker bei Marienthal. Dazu gebe es Erklärungen zur Geschichte eines der bizarrsten Bauwerke Deutschlands. „Die Nachfrage danach ist extrem groß.“ Auch an späteren Wochenenden seien Führungen mit maximal 30 Teilnehmern geplant, etwa am 18. und 19. März mit Erklärungen zum 100. Geburtstag des verstorbenen DDR-Geheimdienstchefs Markus Wolf (19. Januar).