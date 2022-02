Konzert und Konzept für die Röhre : Neues Konzept für den Regierungsbunker Ahrweiler

Mehr Tunnel im Ahrweiler Regierungsbunker soll nun für Besucher geöffnet werden: Heike Hollunder und Hans-Georg Klein stellen das neue Konzept vor Ort vor. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Ahrweiler will an alte Erfolgszahlen, vor Corona, anknüpfen. Dazu sind verschiedene Sachen geplant, unter anderem die Öffnung weiterer Tunnel.