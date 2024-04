Mutmaßliche Terrorgruppe um „Prinz Reuß“ An der Ahr aktiver Ex-Oberst bald in Frankfurt vor Gericht

Der ehemalige Bundeswehr-Oberst Maximilian Eder wird im Amtsgericht München in den Verhandlungsraum geführt. Dort muss er sich aktuell wegen mutmaßlicher Trunkenheitsfahrten verantworten. In Frankfurt erwartet ihn bald ein Prozess, bei dem ihm Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird.

Foto: dpa/-