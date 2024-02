Haushaltsplan für Bad Neuenahr-Ahrweiler Verschuldung der Kreisstadt steigt auf Rekordniveau

Was die Einnahmen der Kreisstadt anbetrifft, so ist man in der Kämmerei allerdings durchaus optimistisch: An Gewerbesteuern rechnet man mit 17,5 Millionen Euro – immerhin 1,5 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Die Grundsteuer soll 5,4 Millionen in die Kasse spülen, der Anteil an der Einkommensteuer, der noch im vergangenen Jahr 14 Millionen Euro erbrachte, soll auf 15,4 Millionen Euro anwachsen. Für das nächste Jahr sind weitere Verbesserungen aus dieser Einnahmequelle taxiert: 16,3 Millionen in 2025 und gar 17 Millionen in 2026.