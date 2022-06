Neuer Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Altenahr : Respekt vor den Aufgaben der Zukunft

ALTENAHR/HÖNNINGEN Vor dem Rat der Verbandsgemeinde Altenahr und zahlreichen Gästen legt Dominik Gieler den Amtseid als Bürgermeister ab. In seiner Antrittsrede machte er klar, das viel Arbeit vor ihm liegt.

Dank, Hoffnung und Zuversicht kennzeichneten gestern die Reden in der Sitzung des Rates der Verbandsgemeinde Altenahr (VG), die in der Halle Bauerfeind in Hönningen stattfand. Einziger Tagesordnungspunkt: die Vereidigung des neuen Bürgermeisters der VG, Dominik Gieler (36). Die Reden zeugten vom Dank an den ersten Beigeordneten der VG, Georg Knieps, der die Gemeinschaft nach dem Wechsel von Cornelia Weigand im März in die Kreisverwaltung so behutsam und engagiert geführt hat. Dank auch an Dominik Gieler, der sich in der so schweren Zeit für das Bürgermeisteramt entschieden hat. Hoffnung wurde laut, dass die Gemeinschaft der zwölf Ortsgemeinden an der Ahr und auf den Höhen nach der Katastrophe zusammenhält und in eine gute Zukunft geführt werden kann. Schließlich Zuversicht, dass dies gelingt.