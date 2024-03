Auszeichnungen für Restaurants im Ahrtal Über Brogsitter leuchtet wieder ein Michelin-Stern

Für die Küchenchefs im Ahrtal ist der Guide Michelin nach wie vor der wichtigste Gastronomieführer für die Gourmetküche. Jetzt hat der in Anlehnung an seine Farbgebung auch „rote Bibel“ genannte Wegweiser in Sachen guter Küche seine Ausgabe 2024 vorgestellt. Darin gibt es für die Spitzenrestaurants im Kreis Ahrweiler gute und schlechte Nachrichten. Doch überall herrscht optimistische Aufbruchstimmung.