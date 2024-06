Aus Ahr-Schlamm geborgen Restaurierte Bibel kehrt zurück zu den Eigentümern

Wo einmal hunderte gesammelte Bücher in Schränken und antike Möbeln standen, hatte die Ahr-Flut Unmengen von Schlamm, Öl und Schlimmerem hinterlassen: Im zerstörten Bibliothekszimmer ihres Vaters suchte Caroline Tutas Sohn, sobald es möglich war, gezielt nach einem Buch. Dass er die historische Familienbibel in dem Unrat aber tatsächlich fand, sei eher ein Glück und Zufall gewesen, meint Tutas, die eigentlich anders heißt, ihren richtigen Namen aber nicht veröffentlichen möchte. Und auch, dass die Café-Betreiberin aus Bad Neuenahr-Ahrweiler die 1755 gedruckte Bibel nun nach aufwendiger Restaurierung wieder in einem benutzbaren Zustand entgegennehmen kann, kann sie kaum fassen. „Ich könnte heulen“, gibt sie zu, als Fachleute der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar ihr am Dienstag das restaurierte Buch präsentieren und zurückgeben.