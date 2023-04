Ärger um den Helfer-Stab Landesregierung und Kreis Ahrweiler verurteilen Diskreditierung von Fluthelfern

Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) arbeite mit dem Helfer-Stab sehr gut zusammen. Damit habe man für die Menschen im Ahrtal die Möglichkeit für eine unterstützte Antragstellung geschaffen. Die Mitarbeiter in den Infopoints unterstützen im Auftrag der ISB die von der Flut betroffenen Menschen bei der Antragstellung und den weiteren Bearbeitungsprozessen wie beispielsweise der Abschlagszahlung und dem Mittelabruf, bestätigt ISB-Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Link. „Alle in den Infopoints beschäftigten Personen wurden in den Programmen der Aufbauhilfe durch uns geschult, wir stehen darüber hinaus in digitalen Meetings und durch Besuche vor Ort im regelmäßigen Austausch und können die kompetente Betreuung in den Infopoints sicherstellen.“