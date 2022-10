Statt Schlittschuhbahn : Rollschuhbahn kommt in den Bad Neuenahrer Kurpark

Noch im vergangenen Jahr gab es eine Eiskunstlaufbahn im Bad Neuenahrer Kurpark. Nun errichtet die Stadt stattdessen eine Rollschuhbahn. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler lädt zu einem rasanten Vergnügen auf vier Rollen ein: Dass im Winter im Kurpark auf Roll- statt Schlittschuhen geskatet werden kann, hat mit der Energiekrise zu tun.



Noch in bester Erinnerung sind die Rutschpartien, die so mancher im vergangenen Winter auf der Eisfläche im Kurpark hinter sich bringen konnte: Nun lädt die Stadt zu einer neuen Attraktion ein. Groß und Klein können auf vier oder zwei Rollen über das im Kurpark ausgelegte Parkett sausen. Egal ob auf klassischen Rollschuhen oder schnittigen Inlineskates – im Winter werden können Interessierte auch ohne Eis und damit verbundene aufwendige Energiekosten wieder ihre Runden drehen. Als energiesparende Alternative zur Eisbahn lädt eine Rollschuhbahn vom 25. November bis 15. Januar unter dem Motto „Keep on Rollin“ zum sportlichen Freiluftvergnügen ein. Bereits seit Jahren gibt es in der Kreisstadt die Bemühungen, Stromkosten zu senken. So setzt man verstärkt auf LED-Beleuchtung im öffentlichen Raum. Auch Veranstaltungen wie die „Uferlichter“ kommen inzwischen mit wenig Strom aus.

Wegen der großen Nachfrage und der guten Erfahrungen, die man in Bad Neuenahr im vergangenen Winter mit dem Eisbahnangebot gemacht hatte, war eigentlich davon auszugehen, dass auch in den nächsten Monaten wieder eine solche eisige Fläche aufgebaut würde. Allerdings: Hohe Energieverbräuche und der ausgeprägte Wille, Strom überall dort einzusparen, wo dies machbar erscheint, sorgten im Rathaus für ein Umdenken. Aus der Eisbahn wurde so eine Rollschuhbahn.

„Wir haben lange überlegt, ob wir eine Eisfläche mit ihrem leider ja auch hohen Energiebedarf anbieten. Letztlich haben wir uns gemeinsam mit Bürgermeister Guido Orthen dazu entschieden, mit einer Rollschuhbahn unseren Beitrag in Sachen Energiesparen zu leisten. Der großen Nachfrage nach einer Attraktion im Kurpark wollten wir trotzdem Rechnung tragen “, erklärte der Geschäftsführer der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH, Jan Ritter. Die Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Zu ihren Aufgaben gehört die Durchführung von Veranstaltungen oder auch die Organisation derartiger Attraktionen.

Rund um die Bahn gibt es einen Schuhverleih und Gastrostände

Pünktlich zum ersten Adventswochenende und somit bereits eine Woche vor Eröffnung der Uferlichter wird am Freitag, 25. November, das Rollschuhvergnügen eröffnet. Als Alternative zur beliebten Eislaufbahn steht die Rollschuhbahn, die der Eisbahn-Spezialisten interevent GmbH als Partner nun im Kurpark aufbaut, dem Laufvergnügen in nichts nach. „Bei einem Bruchteil des üblichen Strom- und Wasserbedarfs lässt sich somit auch in diesem Winter auf über 450 Quadratmetern rumflitzen“, freut sich Jan Ritter. Wer keine eigenen Inlineskates oder Rollschuhe im Schrank habe, finde im Verleihzelt eine große Auswahl an Leihrollschuhen in den gängigen Größen.

Die Bahn ist überdacht und wird umrahmt von Gastroständen, an denen die Gäste von Kinderpunsch bis Glühwein und von Currywurst bis Spießbraten ein breites Angebot finden. Jeden Freitag ab 19 Uhr ist übrigens „Rollschuhdisco“ angesagt. Ritter verspricht „coolen Sound“ und „fette Beats“. Bürgermeister Guido Orthen: „Genauso wie im vergangenen Winter bleibt es insbesondere für unsere Einwohner enorm wichtig, Ausgleich zum Alltag inmitten des Wiederaufbaus zu schaffen. Mit der Rollschuhbahn gelingt es, den Kurpark erneut zu einem Ort der Begegnung mit Spaß und Freude für alle Generationen zu machen.“

„Keep on rollin“ heißt es auch für die Schulen und Kindergärten in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie sind unter Organisation der städtischen Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Okuja) wieder kostenlos eingeladen, klassen- oder gruppenweise die Rollschuhbahn zu buchen, teilte die Stadtverwaltung mit. Eine entsprechende Info zu den Buchungsmöglichkeiten erhalten die Schulen im November. Unterstützt wird der Betrieb der Rollschuhbahn von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, dem Spenden-Shuttle, dem Rotary-Club Bad Neuenahr, der Gemeinde Medebach im Sauerland, der interevent GmbH und weiteren regionalen Unterstützern.

Ob Rollschuhbahn oder Uferlichter: Längst hat sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler der eiserne Wille, Energie - wo immer möglich - einzusparen, durchgesetzt. So wurde das Klimaschutzprojekt „Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Bad Neuenahr-Ahrweiler“ durch das Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative besonders gefördert. Für die Bürger der Stadt ist der seit 2019 vollzogene Wechsel bei der Straßenbeleuchtung kaum erkennbar, er zahlt sich aber sowohl finanziell als auch klimapolitisch für die Stadt aus. „Der Austausch der Leuchten führt zu einer Stromeinsparung von knapp 111.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht einer Reduzierung von 83 Prozent und somit auch zu einer entsprechenden Reduzierung der Betriebskosten,“ hieß es bereits vor drei Jahren hierzu aus dem Rathaus.