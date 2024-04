Demonstration in Ahrweiler Rote Karte für Rechtspopulisten

„Der Kampf gegen alles, was extrem ist, darf sich nicht abnutzen“, mahnte Orthen (CDU) angesichts der im Vergleich zu früheren Demonstrationsveranstaltungen zurückgegangenen Teilnehmerzahlen. Es müsse immer wieder klar gemacht werden, wie wertvoll ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmtheit sei und wie schnell eine Demokratie in Gefahr geraten könne. Eine wehrhafte Demokratie erfordere Wachsamkeit – auch dem rechten wie auf dem linken Auge. Die SPD-Landtagsabgeordnete Susanne Müller unterstrich in Anspielung auf die „Potsdamer AfD-Konferenz“: „Wir Demokraten stehen hier im Kreis Ahrweiler geschlossen gegen Menschen mit kruden Vertreibungsfantasien“. Es gelte, „eine Brandmauer gegen rechts zu setzen“. Ähnlich äußerte sich die CDU-Landtagsabgeordnete Petra Schneider: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, zitierte sie das Grundgesetz. Daran dürfe nicht gerüttelt werden. Auch wenn AfD-Vertreter demokratisch in Länderparlamente oder Stadtvertretungen gewählt worden seien, so seien sie leider nicht immer auch Demokraten.