Wiederaubau des Are-Gymnasiums Rückkehr in die Mittelstraße im Herbst 2027?

„Gut Ding will Weile haben“, so lautet ein Sprichwort. Das gilt auch für den Wiederaufbau des Bad Neuenahrer Are-Gymnasiums, das – an der Mittelstraße im Herzen des Kurviertels gelegen – in der Flutnacht stark zerstört worden war. Drei Jahre ist das jetzt her. Mit dem Wiederaufbau des eigentlichen Schulgebäudes soll es nun bald losgehen.