Feinkost für die Region Auf Tour mit dem kulinarischen Kurier

Hummer, Bisonfilets, Schwarzwurzeln und Trompetenpilze liegen in den frühen Morgenstunden in drei Lagerabteilen des Lieferwagens bereit. „Im Tiefkühler bei minus 22 Grad, im Kühlabteil bei einem Grad. Im vordersten Teil wird Obst und Gemüse bei fünf Grad gelagert“, erklärt Ali Gherari, Fahrer bei Rungis Express, Handelsgesellschaft für Lebensmittel mit Sitz in Meckenheim. Die Ware sei am Vorabend eingeladen worden, sagt Gherari, während er die Trittstufe zum Fahrerabteil des 7,5 Tonners hinaufsteigt. Er hat graues kurzes Haar, trägt eine Brille, eine schwarze Hose mit Reflektoren, saubere weiße Sneaker und ein graues Sweatshirt. Die Fahrt führt nach Altenahr und Ahrweiler. „Da habe ich heute insgesamt fünf Kunden“, erklärt der 63-Jährige. Als der Wagen auf dem Gelände von Rungis Express in Meckenheim losrollt, schließt er seinen Sicherheitsgurt, fährt durch eine hochgeklappte Schranke auf die Straße und biegt in den Kreisel am Industriepark ein.