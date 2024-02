Diskussion um Wiederaufbau Sankt Laurentius soll nach der Renovierung ganz anders aussehen

Jetzt aber habe die Kirche die Chance, sich für die kommenden Jahrzehnte auszustellen, so Meyrer. Es müsse das Richtige für die heutigen Bedürfnisse der Menschen getan werden. „Es werden keine 500 Gottesdienstbesucher mehr kommen, warum also dann die Kirche voller Bänke stellen, die wir nicht brauchen“, fragte er in die Runde. Aktuell seien es an Sonntagen 130 Besucher, auch mal ein paar mehr. Da kam die Idee auf, mit Stühlen zu arbeiten, um flexibel zu bleiben. Damit sich die Gottesdienstbesucher nicht auf viele Punkte in der Kirche verteilen, sei die Idee gereift, den Altarraum so einzurichten, dass dort mit den Besuchern heilige Messe gefeiert werden könne. Nur der Altarraum sei dann der heilige Bereich mit Altar und Ambo, und der solle durch die gusseiserne Kommunionbank vom übrigen Kirchenschiff, in das immer wieder Touristen kommen, abgegrenzt werden. Auch das Taufbecken solle seinen Platz im hinteren Bereich des Altarraums finden.