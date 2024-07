Chef der Deutschen Umwelthilfe Sascha Müller-Kraenner mahnt natürlichen Hochwasserschutz im Ahrtal an

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, blickt drei Jahre nach der Flutkatastrophe an der Ahr noch mit großer Bestürzung auf die Geschehnisse im Juli 2021. Die verheerende Flutnacht habe sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, so der Diplombiologe, Jahrgang 1963, gegenüber dem General-Anzeiger. Zugleich markiere die Ahrtalflut den Beginn einer ganzen Serie von Extremwetterereignissen, für die Wissenschaftler die „verschärfende Wirkung der menschengemachten Klimakrise“ so deutlich nachwiesen, dass der Begriff der Naturkatastrophe nicht mehr passe. „Auf die Flut im Ahrtal folgte 2022 ein ungewöhnlich heißer Dürre-Sommer, damals schon der vierte in Folge“, gibt Müller-Kraenner zu bedenken.