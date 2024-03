Fraktionen bewerten den Kreishaushalt Schelte für die Landrätin wegen desaströsen Etats

Im Kreistag sieht man jedoch – losgelöst von der Flutkatastrophenproblematik – hausgemachte Probleme wie beispielsweise einen aufgeblähten Personalbestand. Ulrich van Bebber: „Im Kreishaus arbeiten inzwischen so viele Menschen wie im Berliner Bundeskanzleramt.“ Bei einem Gesamtschuldenstand von aktuell 125 Millionen Euro (Investitionskredite) und bis 2027 prognostizierten summierten Jahresfehlbeträgen von 185 Millionen Euro sei das nicht mehr hinnehmbar. Die Landrätin lasse keinen „ernsthaften Willen zum sparsamen Umgang mit Steuergeldern erkennen“, schimpfte der Freidemokrat. Und SPD-Sprecher Christoph Schmitt ergänzte: „Wir wissen jetzt, wohin die Reise geht: in schwierige Zeiten.“ Auch beim Wiederaufbau seien ähnliche Defizite wie im Haushalt feststellbar: „Machen Sie endlich Ihre Hausaufgaben und sorgen Sie für mehr Tempo“, mahnte er die Landrätin. Auch bei schnellerer Antragstellungen zur Vermeidung von unnötigen Zinskosten. Es werde nicht sorgfältig genug gewirtschaftet. An die Landrätin adressiert sagte Fraktionschef Christoph Schmitt: „Der Kreis hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.“ Auch die FWG mahnte an, dass Gelder eingespart werden könnten. So könnten beim Wiederaufbau unnötige Zinsaufwendungen vermieden werden, wenn schneller gearbeitet würde und Anträge schneller gestellt würden, befand auch Johannes Bell für die Freien Wähler.