Kurpark on Ice Schlittschuh-Bahn in Bad Neuenahr eröffnet

In Bad Neuenahr können sich Besucher wieder auf zwei Kufen bewegen und über das Eis gleiten. Im Kurpark wurde am Freitagnachmittag die Freiluft-Schlittschuhbahn eröffnet. Die kunstvolle Ausführung von Pirouetten und Sprüngen gelang zwar nicht gleich jedem, dennoch war am Eröffnungstag bereits für reichlich Spaß bei den vorwiegend jungen Gästen gesorgt. Dazu trug auch Torben Klein von der Kölsch-Gruppe „De Räuber“ mit einem rheinisch-weihnachtlichen Mitsingkonzert bei.