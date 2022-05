Patronatsfest in der beschädigten Laurentiuskirche : Schützenverein trifft sich nach 785 Tagen wieder

Rekordbeteiligung bei der Mitgliederversammlung der Ahrweiler Bürger-Schützengesellschaft: 214 Mitglieder waren gekommen. Foto: Thomas Weber

Ahrweiler Mit einer Rekordbeteiligung bei der Mitgliederversammlung traf sich die Ahrweiler Bürger-Schützengesellschaft nach zwei Jahren wieder: 214 Mitglieder waren gekommen, um die Versammlung abzuhalten, das Patronatsfest zu feiern und Ehrungen vorzunehmen.



Zwei Jahre lang ging so gut wie nichts, machten erst Corona und dann die Flutkatastrophe im Ahrtal das Schützenleben in Ahrweiler unmöglich. Jetzt soll Schluß damit sein. Am Samstag startete die Bürger-Schützengesellschaft "St. Laurentius" zurück auf den Weg der Normalität. Ein "Abend der Gesellschaft" war besagter Startschuss. Es war eine Kombination aus nachgeholter Mitgliederversammlung und Patronatsfest. Wieder komplett nutzbar zeigte sich dabei das Helmut-Gies-Bürgerzentrum am Ahrweiler Markt. Selbst die Laurentiuskirche öffnete ihre Pforten, Schützenpräses Jörg Meyrer lud zu einem Wortgottesdienst ein und gab einen Überblick über das Schadensbild.

Exakt 214 der 695 Schützen erlebten dann die Regularien der Mitgliederversammlung. Hauptmann und Vorsitzender Jürgen Knieps machte noch einmal deutlich, dass die letzte Zusammenkunft der Gesellschaft 785 Tage her ist. Chronist Matthias Becker blickte auf das vergangene Vereinsjahr, in dem Corona-bedingten Absagen der Versammlungen und einem nur online einsehbaren virtuellen Schützenfest die Flut am 14. und 15. Juli folgte. Eine große Betroffenheit gab es bei vielen Schützen und auch das Haus der Schützen wurde schwer getroffen. Sämtliches Inventar in Erdgeschoss und Keller wurde zerstört oder beschädigt. "Alleine die Restaurierung der Historischen Fahnen wurde mit 30.000 Euro Kosten veranschlagt", so Becker. Er berichtete über Lichtblicke, über Spenden vieler anderer Schützenvereine, die Übernahme der Fahnenreparaturkosten durch die Siemens Kunststiftung oder die Tatsache, dass sämtliche Wein- und Sektvorräte der Schützen erhalten blieben.

Dass sich der Wiederaufbau des Museums dennoch schwierig gestalte, räumte Museumsleiter Werner Kathe ein. Schatzmeister Dieter Zimmermann konnte indes einen positiven Jahresabschluss vermelden. Dass dieser einen Gewinn im hohen fünfstelligen Bereich ausweist, sei fast ausschließlich dem hohen Spendenaufkommen geschuldet, über dessen weitere Verwendung noch beraten werden müsse. Auf alle Fälle stimmte die Versammlung der Rückkehr zu einem Jahresbeitrag von 85 Euro zu.

Nach der positiven Bewertung der Arbeit des Verwaltungsrats und der Stimmigkeit der Kasse, die Rolf Groß erklärte, freute sich die Spitze der Gesellschaft über eine einstimmige Entlastung. Bei der einzigen Personenwahl wurden die beiden Kassenprüfer Rolf Groß und Theo Peters für drei Jahre wiedergewählt.

"Der heutige Abend ist ein Zeichen der Rückkehr zur sozialen Gemeinschaft"

Nahtlos ging die Runde in den "Abend der Gesellschaft" mit seinem eher gemütlichen Charakter über. Auch hier ging der Hauptmann in seinen begrüßenden Worten noch einmal auf die große Solidarität nach der Flutkatastrophe ein. "Der heutige Abend ist ein Zeichen der Rückkehr zur sozialen Gemeinschaft", so Jürgen Knieps. Er stimmte die Gesellschaft auf die anstehenden Tage des Großen Schützenfestes ein, bei dem am Dreifaltigkeitssonntag am Schießstand in der Quarzkaul ein Nachfolger für König Peter Diewald proklamiert wird. Der anschließende historische Trinkzug werde einige Neuerungen erhalten. Nach heutiger Planung soll es zudem wieder eine Fronleichnamsprozession geben. Ob diese ihren Abschluss in der Laurentiuskirche oder Open-Air auf dem Marktplatz findet, stehe noch nicht fest.

Bürgermeister Guido Orthen ging in seinen Worten an die Schützen auf die vielen Lichtblicke ein, die man nach der Flutkatastrophe nicht nur bei den Schützen erlebt habe. Aber man befinde sich noch im Trauerjahr, werde jedoch "auferstehen aus Ruinen", machte das Stadtoberhaupt bildlich deutlich. Dass vielen Vieles derzeit nicht schnell genug gehe, räumte Orthen ein und stellte Vergleiche an. So investiere alleine die Stadt normalerweise jährlich 15 bis 20 Millionen Euro, in den kommenden Jahren werden es jährlich weit mehr als 100 Millionen sein, denn alleine der Schaden an der kommunalen Infrastruktur betrage 1,7 Milliarden Euro. "Und dafür brauchen wir keine Schwarzmaler und Pessimisten, sondern Optimismus und Zuversicht", so Orthens klare Ansage an die Nörgler. Da tat es gut, so viele junge und helfende Menschen der nächsten Generationen nach der Flut zu erleben.

Zu einem gemütlichen Abend gehören bei den Ahrweiler Bürgerschützen auch Neuaufnahmen und Ehrungen langjähriger Mitglieder. 25 neue Schützen hatten sich in den vergangenen beiden Jahren in den einzelnen Zügen der Gesellschaft angemeldet, sie wurden um ihren Eintrag ins Seelenbuch gebeten. Für 25-, 40-, 50- und sogar 60-jährige Mitgliedschaft rief der Verwaltungsrat im Laufe des Abends rund 90 Personen zu den entsprechenden Ehrungen auf.